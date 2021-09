Project Mijn Tweede Familie nu ook van start in regio’s Den Haag en Wassenaar

Op Scheveningen De ouders van Jaap (76) zaten vroeger altijd op dit bankje, nu is het zijn plek geworden

5 september Het is rustig op de Scheveningense boulevard ter hoogte van het eindpunt van tramlijn 11. Een man in strak trainingspak rent met een rustig tempo voorbij. Een stelletje loopt hand in hand en stopt bij een kiosk voor een ijsje. Op een van de bankjes zit een man. Zijn witte haren deinen mee in het zachte briesje dat er staat.