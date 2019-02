Project over gemengde stellen: ‘Het onderwerp is actueler dan ooit’

Waarom komen jullie nu met dit project?

,,Het onderwerp is actueler dan ooit, denken wij. Het idee ontstond in 2017, toen we cijfers van het CBS zagen over de grote toename van geregistreerde gemengde relaties in de afgelopen vijftien jaar. Het project kwam in een stroomversnelling na de uitspraken van minister Stef Blok over de multiculturele samenleving. We wilden in reactie daarop aantonen dat wederzijds begrip en respect tussen culturen heel goed mogelijk is.”



Hadden jullie moeite met het vinden van kandidaten?

,,Nee, integendeel. Drie van de vier auteurs hebben een niet-Nederlandse achtergrond, dus die konden een beroep doen op hun netwerk. Degenen die we benaderden, reageerden enthousiast. We verzamelden vijftig verhalen, waarvan 24 in het boek staan.”



Welk gesprek is je het meest bijgebleven?

,,Ze waren allemaal bijzonder. Maar bijvoorbeeld de wijze waarop de Chinese Yiyu en de Nederlandse Mario de liefde omschrijven, vond ik mooi. Ze zeiden dat het net een hartslag is: je hebt de downs nodig om de ups te kunnen voelen.”



Jullie willen het land door met het project. Wat staat er op de planning?

,,Op 6 maart wordt de expositie geopend door wethouder Bert van Alphen in de Haagse centrale bibliotheek, maar we hebben al contact gehad met partijen in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Of we meer data kunnen boeken, hangt wel af van de opbrengst van het boek. Daarmee dekken we de kosten." Het boek is voor 19,99 euro te koop via grenzelozeliefdes.nl



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!