Project Schilderswijk Moeders staat op de tocht

Zoals zoveel vrouwen in de Schilderswijk zou Fosia Jamal zonder hulp van het project Schilderswijk Moeders ook nog steeds een geïsoleerd en eenzaam leven leiden. De Somalische werd door haar man naar Nederland gehaald, maar enkele jaren later in de steek gelaten. Ze bleef alleen achter met vijf jonge kinderen. ,,Mijn man werkte, maar toen hij verdween hadden we ineens geen geld meer. Ik kreeg financiële problemen en had geen idee hoe ik die moest oplossen. Ik sprak amper Nederlands.''



Via de gemeente, waar ze een uitkering aanvroeg, kwam ze in aanraking met het Schilderswijk Moeders. Ze volgde er taal - en opvoedcursussen en kreeg hulp bij het omgaan met stress. Inmiddels helpt Jamal zelf vrouwen in haar wijk, aanvankelijk alleen als vrijwilliger bij Schilderswijk Moeders, maar sinds kort verdient ze er ook geld mee, met behoud van haar uitkering (Stipbaan). Ze komt bij de migrantenvrouwen thuis, biedt een luisterend oor, geeft adviezen en zorgt dat ze de deur uitkomen om activiteiten met anderen te ondernemen of, indien nodig, professionele hulp te zoeken. ,,Ik ben erg gelukkig nu, dat ik anderen kan helpen, maar ook met mijn eigen leven. Met mijn kinderen gaat het goed, de oudste studeert zelfs op het hbo. Dat heb ik toch maar gedaan als alleenstaande moeder.''



Ze gunt alle vrouwen in de wijk dat geluk, maar het is de vraag hoe lang zij hen nog kan bijstaan. Schilderswijk Moeders stopt mogelijk op 1 januari, na vijf jaar. ,,We weten nog steeds niet of we weer subsidie krijgen'', zegt Marie-Hélène Valk, projectleider van het (inter)nationaal gelauwerde project. Vorige jaren was er een potje waar ze elk jaar geld uit kregen, maar onder het nieuwe college is het een en ander veranderd. ,,Ons project valt in verschillende portefeuilles, dus wethouders voelen zich er niet persoonlijk verantwoordelijk meer voor.''