Promenade Hotel is de plek waar het gebeurt: ‘Clinton zei dat hij het een prachtig hotel vond’

video Zo zag je Schevenin­gen nog nooit: ‘Het is net of Madurodam tot leven is gekomen’

16:09 Het eindeloze strand, de uitgestrekte boulevard en het indrukwekkende Kurhaus in Scheveningen stralen normaal gesproken grootsheid uit, maar door het creatieve brein van Haagse dronepiloot Wiebe de Jager oogt de populaire badplaats ineens piepklein. ,,Het is net of je naar een video van Madurodam zit te kijken dat tot leven is gekomen.” Bekijk de beelden hieronder.