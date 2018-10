Promovideo Invictus Games opgenomen in Den Haag

De film is eind deze maand te zien in Sydney bij de sluitingsceremonie van deze 'Spelen' voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Daarbij is tevens de officiële overdracht van de organisatie van de Invictus Games, een idee van de Britse prins Harry, aan Den Haag. Het sportevenement vindt in mei 2020 plaats bij de Sportcampus in het Zuiderpark. ,,Een prachtige plek voor de 500 internationale sporters die aan deze Invictus Games mee doen'', zegt Connie Wenting, CEO van de organisatie in Den Haag. Met de paar honderd spelers, een gelimiteerd aantal, komen familieleden, vrienden en begeleiders mee tot een totaal van zo'n 5000 mensen. ,,Daarnaast verwachten we veel supporters en Hagenaars tijdens het evenement'', zegt Wenting. Deelnemers zijn actief in de disciplines atletiek, wielrennen, zwemmen, zitvolleybal, rolstoelrugby, rolstoelbasketbal en boogschieten. Omdat het Hofbad in Den Haag niet aan de afmetingen voldoet voor de Games, wijken de zwemmers waarschijnlijk uit naar Rotterdam.

Budget

Het budget voor het sportevenement bedraagt zo'n 15 miljoen euro. ,,Dat geld krijgt onze stichting via bijdragen van de gemeente Den Haag en sponsoring. Hoewel het een civiel evenement is, krijgen we heel veel steun van het ministerie van Defensie. Onder meer door de inzet van vrijwilligers en reservisten'', zegt Wenting. De NOS zendt volgens haar waarschijnlijk de openings- en sluitingsceremonie uit. ,,De BBC en andere internationale zenders zenden tot nu altijd de hele Games uit. Er kijken zo'n 220 miljoen mensen naar.'' De Haagse burgemeester Pauline Krikke toonde zich bij de bekendmaking in Londen dat Den Haag de organisatie had 'gewonnen', al heel blij. ,,Deze veteranen zullen zich in de internationale stad van vrede en recht thuis voelen. Den Haag zal hen in ieder geval met open armen ontvangen. Ik dank de hertog van Sussex (prins Harry) en zijn organisatie voor het vertrouwen in de stad'', zei ze toen in deze krant.

2020

,,Het jaar 2020 wordt bijzonder voor Den Haag'', zegt Krikke. ,,We vieren dan dat we 75 jaar bevrijd zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook bestaan de Verenigde Naties 75 jaar, en als tweede VN-stad ter wereld zal Den Haag bij die mijlpaal een bijzondere plek innemen''.



Edwin de Wolf, die een been verloor tijdens een missie in Bosnië, fietst langs de Hofvijver, bij de Sportcampus en door andere mooie plekken van Den Haag. De Wolf deed al eerder mee aan de Games en is in zijn discipline een topper.



Volgens Wenting is deelname bij de Invictus Games belangrijker dan winnen . ,,Het is onderdeel van het revalidatieproces. Voor de sporters, maar ook voor de familie en vrienden die met zoiets ernstigs worden geconfronteerd als een dierbare die fysiek of mentaal gewond uit een missie komt.''



Wouter Bakker uit Leiden, die mee doet aan het wielrennen, zitvolleybal en boogschieten, noemt sporten heel belangrijk bij zijn 'moeten accepteren' van een verbrijzelde enkel die hij opliep tijdens een motorongeluk in diensttijd bij de Koninklijke Marechaussee. ,,Vooral dat je samen sport met andere militairen. Je hebt onderling toch een speciale band'', zegt Bakker die nu een kantoorbaan heeft bij de Koninklijke Marechaussee.



