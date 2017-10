Proost! Haagse parkeerplaatsterrassen mogen minstens jaar langer blijven

Dat is slecht nieuws voor cafés en lunchrooms in wijken als de Bomenbuurt en het Valkenboskwartier, waar de parkeerdruk de afgelopen tijd fors is gestegen .

Maar het stadsbestuur wil de regels mogelijk herzien: ,,Het is verstandig dit beleid nog eens tegen het licht te houden'', schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad. ,,Samen met bewoners en bedrijven gaan we na hoe we met de bestaande terrassen omgaan in wijken waar de parkeerdruk boven de 90 procent ligt.''