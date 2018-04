Proosten op nieuw Haags biertje:'Roestig Blond'

Den Haag heeft er wéér een nieuw biertje bij. 'Roestig Blond' is ontwikkelt door het gelijkgenaamde bureau van Eric en Denise Beugelsdijk. ,,Het was onze droom om een eigen biermerk te lanceren."

Het echtpaar runt sinds december samen creatief bureau 'Roestig Blond', waar zij Haagse ondernemers helpen te vertellen waar ze goed in zijn en wat ze het liefste doen. ,,Eric is goed in marketing en ik in de creatieve kant, we zijn echt een team", vertelt Denise. ,,We dachten lang na over de naam van ons bedrijfje. Op een dag schoot het me te binnen, Roestig Blond, vanwege mijn blonde en Erics rode haar."

Het was voor Eric, als echte bierliefhebber, nog een stiekeme wens om een eigen biertje te produceren. ,,We besloten die ook gewoon waar te maken. We zijn een crowdfunding gestart en dat was een groot succes. Ik denk dat we zo'n 100 investeerders hebben die samen 5.100 euro voor ons verzamelde. Dat was genoeg om te gaan brouwen."

Eerste slok

Het bier, dat gebrouwen is door Brouwerij Scheveningen, is een fris blond biertje met een klein beetje ginger, oftewel gember. ,,Een beetje rood bij het blond, weer een knipoog naar ons."

Zaterdag wordt Roestig Blond feestelijk gepresenteerd in het Venduehuis The Hague op de Nobelstraat. Vanaf 17.00 uur openen de deuren en om 17.45 uur wordt het glas geheven om samen de allereerste echte slok te nemen van het biertje, dat al verpakt is in bruine flesjes met zelfontworpen logo.