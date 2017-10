Proppen in Scheveningse haven door zeilrace

Tijdelijke steigers en aanlegboxen vol zeilboten en jachten domineren begin zomer van 2018 het uitzicht op de Scheveningse haven. Tegelijkertijd weet sportmarketingbureau TIG Sports, dat samen met de gemeente het terrein indeelt en optuigt voor de finish van de Volvo Ocean Race (VOR), dat de havengerelateerde bedrijvigheid ook zo goed als mogelijk door moet kunnen gaan. Er wordt veel gepraat. ,,Het móet in goed overleg, want we kunnen ondernemers die daar al jaren hun nering hebben niet dwingen om dagen te stoppen omdat wij wat in de haven willen doen'', zegt Simon Keijzer van TIG Sports. En zo is Gerrit de Ruiter van rederij Vrolijk, bekend van de sportvistochten op zee, tegenwoordig wat beter gemutst dan enkele maanden geleden. ,,In eerste instantie lagen er steigers bij ons voor de deur. Dat zou een ernstige verstoring van onze activiteiten betekenen. In een latere tekening die ik zag, lagen er minder steigers in de Tweede Haven. Mijn schepen kunnen blijven liggen als het zo wordt als in die latere versie.''

Gasten

Het idee om tijdelijk vanuit de Derde Haven, ter hoogte van het Zuiderstrandtheater, te opereren werd door Vrolijk afgewezen. Inmiddels hebben TIG Sports en Vrolijk volgens De Ruiter afgesproken dat de eerstgenoemde twee van de vier Vrolijk-schepen huurt tijdens het evenement, om met gasten van de VOR de zee op te gaan. ,,De handtekeningen moeten nog gezet worden, maar ik ben zeer hoopvol dat dit goedkomt.'' Overigens zijn op de officiële website volvooceanracedenhaag.nl nog steeds de eerdere schetsen te zien van het havengebied en de race village op het strand rond het Beach Stadium. Een andere belangrijke speler in de Scheveningse haven is United Fish Auctions (UFA). De lokale visafslag valt onder dit bedrijf. UFA zegt 'goede gesprekken' te voeren met de organiserende partijen achter het mega-zeilsportevenement. Maar ook blijkt uit de woorden van woordvoerder Yvette Lupgens dat men er nog niet uit is. ,,Wij gaan er vooralsnog vanuit dat we blijven draaien en anders kunnen we alternatieven bespreken.''

Stellendam

Een alternatief kan zijn dat vissersschepen uitwijken naar een van de andere UFA-visafslagen in Stellendam of op Colijnsplaat. Waarbij Stellendam de meest logische optie is. Of de schepen meren aan bij visafslagen die niet bij UFA horen, al wordt dat vreugdeloos uitgesproken door Lupgens. Ook vertelt zij dat financiële compensatie 'is meegenomen in de gesprekken'. Meer wil ze daar niet over kwijt.



Ondertussen weet Keijzer van TIG Sports al dat er tussen 24 juni en 1 juli géén passanten met hun vaartuig terecht kunnen in Scheveningen. ,,Dat is wel een zorg bij ons. We moeten vooraf heel duidelijk maken dat het al helemaal vol is.''



De haven ligt straks bomvol met boten van bedrijven die de Volvo Ocean Race sponsoren, maar ook met enkele M32-catamarans die bij de race horen en met een aantal zeilboten die meededen aan eerdere edities.



Reageren? Hc.lezers@ad.nl