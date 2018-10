ProRail waarschuwt voor bouwen rond het spoor

De afgelopen tijd deed ProRail onder meer waarschuwingen uitgaan rond de bouw van project Waldo City aan de Waldorpstraat en rond de nog te bouwen woningen van Park 070 in Voorburg. Jaap Eikelboom van ProRail: ,,In heel Nederland wordt steeds vaker gekozen voor bouwen in de nabijheid van het spoor. In al die gevallen bekijkt ProRail het ontwerp, de afstand tot de rails en alle mogelijke risico's van dien. Steeds vaker nemen we de formele inspraakprocedure te baat om een zienswijze in te dienen.''