Protest bij opening nieuw Europees Octrooibureau

Een spandoek waarin ze premier Rutte om hulp vragen is stille getuige van hun protest, georganiseerd door de eigen vakbond van de internationale organisatie. Er is al langer onvrede over de huidige president van de organisatie die kritiek zou afstraffen met ontslag en degradatie. Hij wordt overigens volgende week uitgezwaaid en opgevolgd. Ook Rutte zal niet veel kunnen doen. De internationale organisatie valt niet onder Nederlandse wetgeving.



Het nieuwe gebouw in Rijswijk heeft een buitenaardse omvang. Het biedt plaats aan 3000 werknemers, van wie nog geen 400 uit Nederland. Bij het bureau worden octrooien verleend voor uitvindingen in meer Europese landen.



Het gebouw onder andere van de Nederlandse architect Diederik Dam telt 27 verdiepingen en heeft 205 miljoen gekost. Dat is betaalt uit eigen middelen. Het gebouw is duurzaam met hangende tuinen en er komt nog water omheen.