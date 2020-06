Protest Black Lives Matter gaat door op ruimer Malieveld, De Mos boos: ‘Dit is spelen met mensenlevens’

De demonstratie van Black Lives Matter heeft vanavond plaats op het Malieveld in plaats van op de eerder aangekondigde locatie, de Koekamp. Dit om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te geven. ,,Op het Malieveld kunnen meer mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, want dat blijft noodzakelijk,” aldus waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes.

De burgemeester heeft de locatie gewijzigd in overleg met de organisatie van de demonstratie. De burgemeester benadrukt dat de coronamaatregelen ook tijdens de demonstratie vandaag van groot belang zijn. Zeker nadat er 5000 mensen in een soortgelijke demonstratie tegen racisme gisteravond op de Dam hutjemutje op elkaar stonden.

Voor de demonstratie in Den Haag zijn dus ook duidelijke afspraken gemaakt met de organisatie van Black Lives Matter. ‘Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht’, benadrukken de burgemeester, politie en OM in een verklaring. Ze willen de demonstratie dan ook zoals gebruikelijk faciliteren, ‘maar daarbij moet wel de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en anderen in acht genomen worden’.

Coronavoorschriften

De deelnemers moeten dus in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar en omstanders houden. Hier gelden dus geen andere afspraken dan bijvoorbeeld in de horeca, bij strandpaviljoens of parkeergelegenheden. ‘Om dit mogelijk te maken verplaatst de organisatie in afstemming met de gemeente de demonstratie van de Koekamp naar het Malieveld. Daar is het voor de organisatie mogelijk de coronavoorschriften in acht te nemen.’

‘Onbegrijpelijk’, vindt Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Hij wil dat de demonstratie door de burgemeester verboden wordt omdat volgens hem de beelden uit Amsterdam maandagavond aantonen dat het niet mogelijk is met duizenden mensen 1,5 meter afstand te houden. Ook nu de demonstratie op het veel grotere Malieveld wordt gehouden. ,,Dit is spelen met mensenlevens”, zegt De Mos. ,,Op deze manier wordt het, met de coronamaatregelen die we nu al maanden hebben, water naar de zee dragen.”

Zonder gevaar

Maar Burgemeester Johan Remkes heeft er door de verplaatsing van de demonstratie juist vertrouwen in dat de afstand goed kan worden bewaard. Ook zegt Remkes duidelijke afspraken te hebben gemaakt met de organisatoren dat zíj inspringen als de afstandsregel niet wordt nageleefd. Een van die regels is dat alle deelnemers voor het betreden en verlaten van het Malieveld duidelijke looproutes moeten volgen en eenrichtingsverkeer moeten aanhouden. ‘Op deze wijze kunnen de demonstranten hun gedachten en gevoelens openbaren zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen.’

De Mos vindt ‘het raar dat er zo makkelijk’ toestemming is gekomen in Den Haag. ,,De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft al aangekondigd dat er morgen in zijn stad niet meer dan 80 mensen mogen demonstreren.” De Mos benadrukt dat demonstreren een grondrecht is, dat de hele wereld terecht boos is over wat er in Amerika is gebeurd, maar blijft erbij dat het ‘spelen is met vuur’. Hij vreest voor ‘mogelijk een nieuwe golf besmettingen met corona’.

Quote In het uiterste geval zal de demonstra­tie door de organisa­tie zelf beëindigd moeten worden Johan Remkes