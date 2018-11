Protest Kick Out op Plein bij intocht Sint: 'Puur provocatie’

De demonstranten hebben voor hun protestactie het Plein uitgekozen, omdat daar de intocht van de Sint na een toer door de stad feestelijk zou moeten eindigen. Kick out Zwarte Piet kondigt op sociale media aan dat actievoerders tussen 15.00 en 17.00 uur op het Plein hun betoging houden. Hoewel de goedheiligman zelf pas om 16.45 uur op het Plein wordt verwachten, zijn de Zwarte Pieten daar al vanaf 15.30 uur om de sfeer er in te brengen. Ook is er muziek en een podiumprogramma.



De PVV vindt het bizar dat de demonstranten uitgerekend het Plein hebben uitgekozen. ,,Het is een pure provocatie,’’ aldus Kruis. Wat de fractie betreft mag de groep ‘de roe van de ME krijgen’.