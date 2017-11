Protest plaagt de politiek, maar parkeerplan gaat door

En ze hadden een extra boodschap voor verantwoordelijk D66-wethouder Tom de Bruijn en de Haagse gemeenteraad. Of beter, een verhulde waarschuwing: ,,Help ons! Al deze mensen heeft u in maart weer heel hard nodig’’, zei Derwisj a Maddoe van de bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden.



Met achtduizend handtekeningen tegen de uitbreiding van het betaald parkeren en met dik honderd medestanders in het IJspaleis blufte de woordvoerder allerminst. Mede dankzij de uitgebreide hulp van partijen als Islam Democraten en Groep De Mos voerden de Schilderswijkers en Transvalers de politieke druk maximaal op.