Protest tegen komst moskee in Leyenburg: 'Respons is groot'

Actieleider Florens van der Kooi roept wijkbewoners op te protesteren tegen de komst van de moskee bij de door de islamitische stichting georganiseerde bijeenkomst. Daarom heeft hij gisteravond met mede-activisten ruim 2000 pamfletten door de brievenbussen in de Haagse wijk Leyenburg gegooid. ,,Veel mensen zijn niet blij met de komst van de moskee. Dat zag je alleen al aan het aantal mensen dat spontaan naar buiten kwam om hun bezwaren te delen’’, vertelt Van der Kooi. ,,We wisten niet dat de respons zó groot zou zijn.’’



Maar hoeveel mensen er precies vanavond aanwezig zijn, weet de activist niet. ,,We gaan er gewoon naartoe, en zien wel hoeveel mensen er opdagen. We staan er met spandoeken en bordjes.’’



Geen zin

In gesprek met de voorzitter van de stichting, Robbert Mohammedamin, gaat de groep niet. ,,Dat heeft toch geen zin. We kijken zo radicaal anders tegen deze kwestie aan, dat we elkaar toch niet zouden begrijpen.’’ De actiegroep blijft daarom gewoon buiten staan en zal de bijeenkomst niet verstoren, zo belooft Van der Kooi. ,,Het moet een geweldloze demonstratie worden.’’



Officieel heeft de groep nog geen akkoord van de gemeente gekregen om te demonstreren. ,,De politie belde me vanochtend, omdat die lucht had gekregen van onze actie. We hebben de demonstratie aangemeld bij de gemeente, maar officieel had dat veel eerder moeten gebeuren. Als we niets horen, gaan we er alsnog gewoon naartoe.’’