Protest tegen straatintimidatie en gender gerelateerd geweld op het Malieveld

Qasim A. smokkelde Koerden voor veel geld, nu moet hij vier jaar zitten

9 april De rechtbank heeft vrijdag Qasim A. veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor het illegaal over de grens brengen van Irakese Koerden. De 43-jarige man werd tegelijk met nog vele anderen in Europa van zijn bed gelicht omdat ze honderden Koerden naar Engeland zouden hebben gesmokkeld. De plek waar in Nederland afspraken werden gemaakt was in een klein eettentje in de Haagse Groente- en Fruitmarkt.