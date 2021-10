Protestblokkade Extinction Rebellion opgebroken door politie

Het is de tweede dag op rij dat Extinction Rebellion het verkeer in de stad dwarszit. Gisteren werd op meerdere plekken in de stad wegen geblokkeerd. Na enkele uren greep de politie in. Die had er een hele dagtaak aan om de wegen weer vrij te krijgen. In totaal zijn er zestig mensen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels weer vrij.