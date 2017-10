Protesteren? Dat mag daar, op het veld

De opkomst was enorm in het Haagse Zuiderpark, donderdag: 60.000 leraren protesteerden tegen te veel werkstress en te weinig salaris. Maar de politici voor wie de boodschap bedoeld was, zaten ruim 4 kilometer verderop, aan het Binnenhof. Zij werkten rustig door. Veel liever scanderen demonstranten natuurlijk aan de poort van 't Torentje of de ramen van de regeringsfracties. Maar megaprotesten bij het parlement zijn passé.

Op het Binnenhof zijn helemaal geen manifestaties mogelijk, op het Buitenhof mogen hooguit 'enkele tientallen' demonstranten komen, en op het Plein, bij de ingang van de Kamer, geldt een maximum van 100. Op de Lange Vijverberg worden groepen van 50 tot 100 toegestaan. Als die groep te groot wordt, kukelen demonstranten in de Hofvijver, wordt gevreesd. Dat staat in de richtlijnen die burgemeester Pauline Krikke naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Voor het eerst beschrijft de burgemeester uitgebreid de spelregels voor demonstraties.

'Demonstratiehoofdstad Den Haag' telt jaarlijks 1.500 manifestaties. Geschikte locaties voor grote bijeenkomsten zijn de Koekamp en het Malieveld. Daar is ruimte, heeft het verkeer weinig last, en belangrijker: stadsgenoten en toeristen hoeven dan amper te vrezen voor hun veiligheid.

Demonstratiebeleid

Maar tegelijkertijd wil de burgemeester niet kinderachtig zijn. Protesteren is een grondrecht dat zeker in de internationale stad van vrede en recht zwaar telt. Dus als Ajax-supporters willen klagen over het publieksbeleid, dan mag dat op de Koekamp. Een spontane Pegida-demonstratie tijdens Prinsjesdag wordt niet verboden. En deze week nog: een protest tegen de komst van een moskee in de Thomaskerk in Leyenburg kan doorgaan. Maar Krikke waarschuwt ook: ,,Ik zal streng zijn als demonstranten over de schreef gaan."