Protesterende buschauffeurs gaan rondje door Den Haag: ‘Volle vliegtuigen mogen wel’

Er komen naar verwachting zo'n tweehonderd bussen. Veertig daarvan zullen onder politiebegeleiding een rondje door de stad rijden en daarna op het Malieveld verzamelen. De rest van de touringcars moet naar het stadion van ADO Den Haag. De regels voor toerbussen zijn strenger dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart, zegt Koninklijk Nederlands Vervoer. ,,Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden”, aldus de werkgeversorganisatie. Zij zijn de mede-organisatoren van het protest. Busvervoer Nederland, een onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer, begrijpt de verschillende regels niet. ,,Een vliegtuig is eigenlijk niets anders dan een bus met vleugels. Voor het coronavirus maakt het allemaal in ieder geval niets uit. Dat gedraagt zich in een ov-bus of een vliegtuig niet anders dan in een touringcar”, zegt voorzitter Theo Vegter.

ADO

Vanuit Brabant is er veel steun voor de actie van touringcarbedrijven. De personeelsvereniging van Thuiszorg West Brabant zou komend weekend drie dagen naar Duitsland gaan. ,,Dat gaat nu dus niet door”, zegt José Schepers. ,,In maart hadden we een tripje naar Cirque du Soleil in Antwerpen willen doen, dat kon ook al niet. Het vervelende is: je kunt niks plannen. De kerstmarkt in december, De Vrienden van Amstel LIVE! in januari, niemand weet of het doorgaat.”