Protesterende kroegen Grote Markt bedreigd met hoge boetes en sluiting

De kroegen op de Grote Markt hadden twee weken geleden al gezamenlijk besloten om in protest te gaan tegen de verplichte controle met QR-code. Zaterdag stonden controleurs echter voor de deur om te handhaven. Op zondag kwamen de handhavers opnieuw langs, dit keer met een officiële waarschuwing. ,,Dit was te verwachten”, zegt Maarten Hinloopen, eigenaar van meerdere zaken in het uitgaansgebied. ,,De eerste dwangsom is 2500 euro. Dat kunnen we ons niet permitteren, alle reservepotjes zijn op.”