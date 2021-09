Protesterende kroegen Grote Markt gewaarschuwd voor hoge boetes en sluiting

video Waarom de gevreesde afsluiting van de A12 écht nodig is: ‘Als we niks doen, wordt het nog erger’

12:08 De allerlaatste waarschuwing: maandagavond om 21.00 uur gaat de gevreesde afsluiting van de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug in. Een megaklus, waar normaal een voorbereidingstijd van 1,5 jaar aan voorafgaat. Maar omdat de veiligheid ernstig in het geding is, moest Rijkswaterstaat dit keer alles in een half jaar regelen. ,,Dit was een uitzonderlijke situatie.”