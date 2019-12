Provincie mag eenden niet meer afschieten

Fotoboek Vreugdevu­ren alleen een hobby? Nee, ze staan voor veel meer, vooral voor onderlinge verbonden­heid

19:11 Terwijl de bouwers in hun herkenbare hoody's de houten pallets steeds hoger de stapel op sleepten, liep Arjen Toet met zijn fotocamera over het Scheveningse strand. Wat begon als een portrettenserie voor zijn opleiding aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, groeide uit tot een fotoboek dat nu in de winkel ligt.