Provincie wil van Den Haag internetknooppunt maken

Het regionaal ontwikkelingsfonds InnovationQuarter heeft vier geschikte locaties op industrieterreinen in de regio geselecteerd. Hoewel de aantallen nog kunnen veranderen en de locaties nog niet definitief zijn, overleggen Den Haag en Rotterdam al met het ontwikkelingsfonds, de provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt uit een brief van de Dutch Data Center Association (DDA).

Brancheorganisatie DDA waarschuwt wel dat het nog even kan duren voordat deze regio het belangrijkste internetknooppunt wordt, maar is niettemin positief dat de ontwikkelingen plaatshebben. ,,We leven in een digitale economie waarin internet een basisbehoefte is geworden”, zegt hij. ,,Hoe meer internetknooppunten, hoe meer ‘back-up’ en hoe steviger onze digitale economie.”