Provoceren is van alle tijden

Sushifesti­val JOY wordt één dag voor de opening afgeblazen

7 juni Het is een grote teleurstelling voor sushi-liefhebbers en iedereen die al watertandend zat te wachten totdat Sushi & Asian Streetfood Festival JOY eindelijk zou beginnen. Het driedaagse festival, dat morgen in het Haagse Westbroekpark van start zou gaan, is vandaag afgeblazen.