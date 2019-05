Provocerend gedrag van tieners in Pathé: Geen terreurgevaar, maar onbezonnen actie

Het gedrag van vier jongens gisteren in bioscoop Pathé Spuimarkt in Den Haag, waardoor een bioscoopzaal ontruimd moest worden, betrof volgens de politie een onbezonnen actie van de knapen en geen terreurdaad. ,,We moeten hun leeftijd niet uit het oog verliezen,’’ aldus een woordvoerder van de politie. Met de jongens is een indringend gesprek gevoerd, maar ze worden niet vervolgd.

Een bioscoopzaal van Pathé stond gisteravond op zijn kop nadat meerdere bezoekers alarm hadden geslagen vanwege een dreigende situatie. In de zaal werd de film Hotel Mumbai gedraaid, over de verwoestende aanslagen in het Taj Mahal Hotel in Mumbai in 2008. De vier jongens gedroegen zich onder de film dusdanig verdacht dat mensen uit het publiek alarm sloegen. De jongens waren luidruchtig en verlieten opeens de zaal. Toen ze terugkeerden gingen ze verspreid zitten. Mensen in het publiek vreesden een terroristische aanslag en belden bezorgd 112.

Kogelwerende vesten

De verschillende meldingen werden door de politie uiterst serieus genomen. Politie kwam aan twee kanten van de zaal naar binnen gestormd. De bioscoopgangers moesten hun handen op het hoofd leggen en moesten een voor een de zaal verlaten. Agenten in kogelwerende vesten kamden de zaal daarna van boven tot onder uit. Tassen werden gecontroleerd. Ook buiten Pathé was een grote politiemacht op de been, ‘t Spui werd afgesloten en in de lucht hing een politiehelikoper.

De vier jongens werden aangesproken.Twee van de vier jongens werden aangehouden omdat ze geen ID hadden. De twee zijn, naar nu blijkt, gisteren alweer vrijgelaten. ,,De actie van de jongens is zeer ongewenst,’' aldus de politie die niet bekend maakt of de jongens gewoon aan het klieren waren of de zaal bewust bang maakten door te dreigen met een soort een nep-terroristische aanslag.

Provoceren?

Over de verklaringen van de jongens wáárom ze zich verspreidden in de zaal, worden geen mededelingen gedaan. De tieners worden niet vervolgd. ,,Was hun doel angst in te boezemen of was het provoceren? Op de bezoekers maakten ze echt een dreigende indruk. Maar we moeten de leeftijd van de jongens niet uit het oog verliezen,’' aldus de woordvoerder van de politie.

Volgens de politie was de grote politie-inzet evenwel gerechtvaardigd. ,,Zeker in het licht gezien van deze tijd. Het is niet voor niets dat de bioscoopgangers een dreigende indruk kregen, en dan is het aan ons om die dreigende situatie in te schatten.’'

De mensen die alarm sloegen bij 112 waren volgens de politie niet overbezorgd. ,,Dan doe je de mensen geen recht aan hun emoties. Er is juist heel alert gereageerd. Prijzenswaardig. Op de bioscoopgangers maakten de jongens echt een dreigende indruk. Als mensen daarvoor bellen, nemen we geen enkel risico.’’

Volledig scherm De omgeving rondom het Spui werd tijdelijk afgezet. © District8

Helemaal niet dreigend

Over het incident is de nodige onduidelijkheid ontstaan. Want hoewel de politie zegt dat vier jongeren zich plots verspreidden over de zaal, houdt ooggetuige Heleen er een hele andere lezing op na. ,,Als dat zo was had ik het wel gezien. Het waren gewoon vervelende jongens.” Ze vond de situatie helemaal niet dreigend. ,,Twee jongens kwamen binnenrennen en gingen dicht bij mij in de buurt zitten”, zegt ze. ,,Ik denk dat ze te laat waren en daarom renden. Ze gingen uiteindelijk naast twee andere jongens zitten. Volgens mij waren het vrienden van elkaar.”

Intimiderend was het gedrag van de jongens niet, vindt Heleen. ,,Ze waren gewoon vervelend. De ‘jochies’ deden hun voeten op de stoelen en gingen uitgebreid liggen. Ze maakten herrie en zaten de hele tijd op hun telefoon.” Dat de jongens zich verspreid zouden hebben over de zaal is volgens Heleen niet waar. ,,Als dat zo was had ik het wel gezien. Ik ben wel een paar rijen naar achter gegaan omdat ik van de film wilde blijven genieten.”

Quote Op een gegeven moment kwam er heel veel politie binnen en moesten wij onze handen op ons hoofd houden Jurdany Koster

Waarschuwing

Heleen besloot een medewerker in te lichten omdat ze zich aan het gedrag van de jongens stoorde. ,,Nadat ze een waarschuwing hadden gekregen ging het eigenlijk wel weer goed.” Toch ging twintig minuten later, de film was toen ongeveer drie kwartier bezig, het licht aan en moesten alle bezoekers met hun handen op hun hoofd blijven zitten. ,,De politie stormde binnen met zo’n twintig man en hield de vier jongens aan. Twee zijn er volgens mij uiteindelijk maar meegenomen. Sommige mensen waren zo geschrokken van het incident dat zij de zaal hebben verlaten. Maar ik niet hoor. Ik wilde gewoon de film afkijken.”

Heleen weet niet waarom de politie is ingelicht, maar begrijpt wel dat er zo gehandeld is. ,,De politie zei dat ze elke dreiging serieus moet nemen. Daar ben ik het uiteraard mee eens.”

Schrikken

Bezoeker Jurdany Koster (23) uit Zoetermeer vond de situatie ook niet bepaald dreigend. ,,Het was wel even schrikken. Wij keken ook naar een film waar aanslagen in voor kwamen. Op een gegeven moment kwam er heel veel politie binnen en moesten wij onze handen op ons hoofd houden. Dit was best heftig, want wij wisten totaal niet wat er aan de hand was.”

En ook Jurdany heeft de jongens niet zien verspreiden terwijl hij erg dichtbij zat. ,,Het waren jongens die heel de tijd vervelend deden. Ze spraken heel erg hard, gooiden soms met popcorn, gewoon irritant gedrag.” Volgens hem heeft een bezoeker hier een melding van gedaan en daarbij gezegd dat er een dreigende sfeer was. ,,Dit was in mijn ogen niet het geval. Ik vond wel dat ze eruit gezet moesten worden, maar dat was meer omdat zij zo irritant waren.”

Nadat de jongens vertrokken heeft Jurdany samen met zijn vriendin de film afgekeken. ,,Dit komt ook doordat wij de jongens daarvoor al zagen en wisten dat er weinig speelde.”

Pathé heeft nog niet gereageerd op de onrust van gisteravond.