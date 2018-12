Psychiatrische patiënten: buurt wil er minder, zorgorganisaties mikken op meer

‘Sluiting Bronovo is rampzalig’

29 december Het nieuws over het mogelijke sluiten van ziekenhuis Bronovo heeft bij Hagenaars veel teweeg gebracht. Op het internet uitten velen hun zorgen, boosheid en ongeloof. Ook op het Willem Royaardsplein in het Haagse Benoordenhout wordt het nieuws ‘nou, niet zo best natuurlijk’ ontvangen.