Psychische en fysieke klachten spelen grote rol bij werkloosheid Hagenaars

Geen cel maar tbs voor ontoereke­nings­vat­ba­re Haagse steker Malek F.

22 juli Malek F. (33) is vanmiddag in de rechtbank Schiphol volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van drie mensen op 5 mei 2018 in Den Haag. Volgens de rechter heeft F. volledig onder invloed van psychose gehandeld. Er was geen sprake van een terroristisch motief, wel handelde F. met voorbedachte rade: hij kocht een mes om ‘zijn duivelsaanbidders’ aan te vallen.