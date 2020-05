PsyQ beëindigt ‘met stopwatch’ in één klap trajecten die zorgpolis niet vergoedt

Dat staat in een brief aan het personeel van de landelijke keten voor psychische hulp.

Deze brief is via een bezorgde behandelaar in handen gekomen van het AD. Parnassia Groep, het moederbedrijf van PsyQ, bevestigt de inhoud. Omwille van privacy heeft de bron, die anoniem wenst te blijven om problemen op zijn werk te voorkomen, niet het door de directie als attachment toegevoegde spreadsheet meegestuurd. Dat laat zien dat er nu enkele duizenden zorgtrajecten lopen, die zo snel mogelijk moeten worden afgerond. ,,Alleen in Den Haag zijn er al meer dan 2000 cliënten.”

Behandelaars hebben de opdracht gekregen om binnen twee maanden alle behandelingen te staken die te lang duren. ,,Dat zijn behandelingen die al langer dan twee jaar lopen”, aldus Erny Grootveld van Parnassia Groep.

PsyQ heeft 34 vestigingen in het hele land. ,,Het water staat ons bedrijfsmatig gezien aan de lippen”, schrijft de directie aan de behandelaars, vaak tientallen per filiaal.

Volgens woordvoerder Erny Grootveld van Parnassia Groep moeten de specialistische ggz-trajecten weg bij PsyQ. Die zouden moeten worden ondergebracht bij andere takken van het zorgbedrijf, zoals Indigo, waar goedkopere basis-ggz wordt gegeven.

Maar niet iedereen kan zomaar die overstap maken. Voor ten hoogste een kwart van de behandelingen mag het individuele traject een half jaar langer doorgaan. Dit alleen na toestemming van de manager. Voor cliënten die er zó slecht aan toe zijn dat ze niet kunnen overstappen, gaat de zorg wel door. Maar dit mag maar een beperkt deel zijn. Elke afdeling krijgt hiervoor speciale aanwijzingen. Dit geldt echter alleen voor de ernstigste gevallen. ,,Het merendeel van alle behandelingen die te lang zijn dienen binnen zes tot acht weken te worden afgerond. Dus uiterlijk 10 juli.”

Parnassia Groep leed vorig jaar 12 miljoen euro verlies en dat was niet het eerste negatieve jaarresultaat. PsyQ heeft daar een belangrijk aandeel in. In 2018 was het tekort daar blijkens de jaarrekening zo’n 4 miljoen euro.

Het overwerk komt doordat hulpvragen steeds zwaarder worden. De psychologen zijn hier meer tijd aan kwijt, maar de zorgverzekeraars betalen die extra uren niet, aldus Grootveld.

De leiding rekent de behandelaars voor dat de 12 miljoen euro verlies van vorig jaar gelijkstaat aan 100.000 uren contact met een cliënt die niet worden betaald.

PsyQ krijgt weer geld van de verzekeraars als nieuwe patiënten in behandeling worden genomen. Volgens Grootveld kan dat vaak op verantwoorde wijze gebeuren, zodat de therapie er niet onder lijdt. ,,Het meeste resultaat behaal je in het eerste jaar van je behandeling. Dat is ook waar deze zogenoemde curatieve zorg voor bedoeld is.”

De wachtlijsten worden ook langer. Maar volgens een van de bezorgde behandelaars is dat het gevolg van het eigen beleid. Onder druk van de zorgverzekeraars en hun gemaximeerde budgetten moeten hij en zijn collega’s elk jaar ‘met man en macht nieuwe cliënten binnenhalen, om zo ons geld te verdienen’.