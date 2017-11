'Publiek Carnivale mag multicultureler'

Vanwege geldgebrek en gesteggel over gemeentelijke subsidies kon de zesde editie van circusfestival Carnivale in de Haagse Stationsbuurt vorig jaar niet doorgaan. Voor dit jaar stelt de gemeente 85.000 euro beschikbaar. De jaren daarna vermindert ze het bedrag jaarlijks met 10.000 euro. ,,We worden geacht te groeien in bezoekersaantallen en moeten eigen inkomsten te genereren", vertelt Joris Hentenaar, organisator van het eerste uur. Hij is blij dat het festival in elk geval de komende drie jaar 'safe' is. ,,We zijn druk aan het nadenken over de invulling voor 27, 28, 29 en 30 december. Zeker is dat er weer spectaculaire acts en activiteiten aankomen rond het thema magie."



Het 4-daagse festival wordt dit jaar uitgebreid met een real life soap op social media. ,,Circusdirecteur Fritz Parlando trekt, voor het festival van start gaat, de Stationsbuurt in", vertelt Hentenaar. ,,Hij gaat in gesprek met bewoners en ondernemers. Dat doet hij om iédereen over de streep te trekken naar het festival toe te komen. We willen af van het idee dat Carnivale 'elitair' is, want iedereen is welkom. Het publiek mag veel multicultureler."



De ambitie is om van Carnivale hét eindejaarsfeest van Den Haag te maken. ,,Wellicht kunnen we in de toekomst 31 december aan het festival vastplakken", zegt Hentenaar. ,,Vuurwerk op oud en nieuw komt langzaam in de verdrukking: Carnivale is een mooi alternatief."