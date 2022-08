Publiek mag weer naar ADO-stadion, maar wel onder strenge voorwaarden

Hoop op snelle aanpak filekruis­pun­ten Mall of the Nether­lands vervliegt nu aanpak wegen is vertraagd

De verbetering van de toegangsroute naar de Mall of the Netherlands laat voorlopig nog op zich wachten. De gemeente Leidschendam-Voorburg had nog hoop dat de N14 niet zo vertraagd zou zijn als de A4. Maar volgens Rijkswaterstaat kan het ene project niet los van het andere worden uitgevoerd.

16 augustus