Publiek spoort de scènes zelf op in het Zuiderpark

,,Wie van jullie in het publiek doet wel eens iets aardigs voor de buren? En dan bedoel ik niet wat heet water op een pakje Cup-a-Soup gieten.'' De Haagse hiphopper Guus van der Steen schuift langs het nog niet bestaande publiek in een lichte zaal van Paviljoen Parkoers in het Zuidepark als hij deze woorden dreigend uitspreekt. Hij heeft ze zelf geschreven voor zijn rol van Jacob Marley, de geest die in het wereldberoemde verhaal 'A Christmas Carol' van Charles Dickens, de mensenhater Scrooge bezoekt.



Een eigen raptekst. Het is tekenend voor de interpretatie van het klassieke kerstverhaal, dat rond en tijdens kerst op negen plekken, buiten, in het Zuiderpark wordt opgevoerd. Onder auspiciën van het Zuiderparktheater. Deze versie is in de visie van regisseur Arne Sybren Postma een combinatie van interactief muziek, theater, professionals, amateurs, opera, winterwandeling en locatietoneel.



,,Na de introductie van de personages, binnen in het theater, is het aan jou als toeschouwer om de negen scènes in het park op te sporen, als in een soort pretpark. De volgorde waarin je dit doet, maakt mij niets uit. Na zo'n twee uur kom je weer terug in het Zuiderparktheater voor de grote finale'', zegt Postma. Hij wil dat het publiek wandelend door het Zuiderpark 'hoort, ruikt en voelt hoe de vrekkige Scrooge tot inkeer komt'.