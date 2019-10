‘Publieke tuchtiging’ van transportbedrijf Jan Knijnenburg na mediablunder

‘Wat een smeerlappen bij dat bedrijf Knijnenburg’, schreef een van de twitteraars. ‘Voor een paar centen de boeren dwars zitten. In plaats van dat ze het tegenovergestelde zouden doen.’ De boze twitteraars riepen op om geen zaken meer te doen met het bedrijf. ‘Dat de firma Knijnenburg zich hiervoor leent/leende zegt alles over het management van deze firma. Geen zaken meer mee doen lijkt me.’ Ook op een twitteraccount van Motorclub No Surrender werd woest gereageerd. ‘Een transportbedrijf keert tegen de boeren #KnijnenburgTransport. Dus als we transport nodig hebben kies niet voor deze landverraders.’ Ook werd er een oproep gedaan om het bedrijf massaal te bellen met de vraag waarom ze Den Haag willen blokkeren.

Oude foto

Uiteindelijk bleek dat het persbureau ‘een foutje’ had gemaakt. De foto die bij het verhaal stond was uit 2016. Toen heeft de firma zich ingezet om Den Haag te beveiligen tijdens Prinsjesdag. Lange tijd liet het bedrijf de stortvloed aan negatieve reacties langs zich heen gaan, maar kwam aan het eind van de middag toch met een reactie. ‘We hebben lang op onze tong gebeten en tot op heden nog niet gereageerd, maar uiteindelijk nu toch besloten ook ons zegje te doen’, schreef de directie op Facebook. Ze konden na een dag vol van ‘een soort publieke tuchtiging te hebben moeten doorstaan via Facebook, Twitter, email en telefoon’, hun kant van het verhaal vertellen. ‘Wij zijn op geen enkele manier betrokken bij de mobiele wegblokkades die in het kader van het boerenprotest in Den Haag zijn uitgevoerd’, meldde Knijnenburg.

Imagoschade

Het bedrijf baalt enorm van de reacties en het plaatsen van de foto in verkeerde context. ‘Iets meer onderzoek naar het gebruik van juiste foto’s en artikelen zou ons in ieder geval een hoop ellende hebben bespaard. Nu waren wij veroordeeld tot het aanhoren van dreigementen direct gericht tegen onze medewerkers, ons materieel en onze onderneming in het geheel. En wij drukken ons nog zachtjes uit als we zeggen dat dit aanvoelt als onrecht jegens een bedrijf dat al ruim 100 jaar actief is en in die tijd een goede reputatie heeft opgebouwd.’