Publiekelijk rouwen om de anderhalvemetersamenleving: Cis Deyl doet het iedere vrijdag

Het is een treurig gezicht. Op de Noordwal staat Cis Deyl, de vrouw achter Make It Art Worthy (MIAW), voor haar creatieve broedplaats te rouwen. Haar lichaam is roerloos, het gelaat naar de grond gekeerd. In de hand houdt ze een knuffel vast. Een verwijzing naar een knuffel als omhelzing. Deze is overleden met de corona-maatregelen, meent de kunstenares.