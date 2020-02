Puch mag alsnog 40 keer per jaar Den Haag in

Deze uitzondering is tot stand gekomen na gesprekken tussen de gemeente en eigenaren van oldtimerbrommers. Vanaf december dit jaar mogen tweetakt brom- en snorfietsen (die een vervuilend soort motor hebben) van vóór januari 2011 der stad niet meer in. ,,Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid, dus daar werken we als college hard aan. Maar er zijn ook Hagenaars die enorm genieten van tradities zoals de Kouwe Klauwentoer’’, legt Van Tongeren uit. ,,Daarom hebben we met verschillende organisaties om de tafel gezeten en gekeken of we elkaar tegemoet kunnen komen. Deze regeling is hiervan het resultaat.”