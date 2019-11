Puchrijders vechten tegen verbod in Den Haag: ‘Zelf bepalen wanneer we de weg op gaan’

Even vragen aan Westlandse deskundige in werkple­zier: Ik knip een probleem in kleine stukjes

18:19 Het is de Week van de Werkstress en wie kan beter over dat onderwerp praten dan stress- en burn-outcoach Joke Kras (55) uit Naaldwijk. Zij noemt zichzelf liever 'een deskundige in werkplezier'. ,,Ik knip het probleem in kleine stukjes en na elk stukje beloon ik mezelf met een wandeling.''