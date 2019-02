‘Puik plan’ voor hippe sportkantine wint 50.000

‘Onder De Brug’ wordt een hippe sportkantine, inclusief fluisterbootjes en horeca. Onder het grijze autoviaduct bij Madurodam wil ondernemer Menneken ‘een duurzaam clubhuis voor en door Den Haag’ realiseren. Met de cheque van 50.000 euro die hij zojuist van wethouder Richard de Mos overhandigd kreeg op de Grote Markt, komt die droom dichterbij. ,,Ik heb er megaveel zin in”, reageerde de Hagenaar verrast. ,,Gaaf dat Den Haag dit project heeft gekozen als winnaar van deze wedstrijd en de gemeente ons tegemoet komt met zo’n mooi bedrag. Ik voel me vereerd!”



Meer dan honderd inzendingen kwamen binnen toen de gemeente eind vorig jaar een oproep deed aan Hagenaars om creatieve, innovatieve ideeën voor de stad in te zenden. Het beste idee zou 50.000 euro krijgen. De jury koos half januari drie finalisten. Behalve Menneken waren dat Julia de Rooij en Annemarie de Nood. De Rooij wilde het kunstwerk ‘Plastic Free The Hague’ maken van gerecycled plastic en De Nood ging voor een dertig meter hoge ooievaar als symbool voor Den Haag. Zij vielen uiteindelijk buiten de boot.



Bijna achtduizend Hagenaars brachten hun stem uit. ‘Onder De Brug’ was duidelijk publieksfavoriet.



