Puin gasexplosie maandag doorzocht op persoonlijke eigendommen

De containers staan in een beveiligde opslag en zijn inmiddels door de politie vrijgegeven. Specialisten gaan aan de slag om het puin en de persoonlijke eigendommen van slachtoffers te scheiden. Zij hebben lijsten van de bewoners van de drie verwoeste woningen gekregen, met daarop de spullen die zij terug hopen te krijgen.



Tijdens het sorteerproces houden door de gemeente ingehuurde beveiligers een oogje in het zeil. Geschat wordt dat de klus na ongeveer een week geklaard is. ,,We doen dit vooral in de hoop alsnog spullen te vinden die voor de gedupeerde bewoners een emotionele waarde hebben”, zegt burgemeester Pauline Krikke in een verklaring.



De inboedels van de verwoeste woningen hebben voor de verzekering geen waarde meer, maar er kunnen altijd nog spullen tussen zitten die wel een grote emotionele waarde hebben. ,,Een fotolijstje, de knuffel van een kind, misschien een oud theelepeltje: we kennen allemaal dat gevoel van spullen die ons om welke reden dan ook dierbaar zijn”, aldus Krikke. Als het uitzoekwerk gedaan is, kunnen de bewoners of familieleden hun eigendommen ophalen.



