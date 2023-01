‘Pure Hollandse traditie’ krijgt ook internationaal tintje: ‘Echt speciaal, dit heb je bij ons niet’

LIVE | Daar gaan ze! Duizenden deelnemers trekken sprint richting de zee voor traditione­le nieuwjaars­duik

Het Scheveningse strand vulde zich zondagochtend weer voor de Nieuwjaarsduik. Al vroeg in de ochtend stonden mensen in de rij om mee te doen aan de populaire duik. Den Haag gaat fris het nieuwe jaar in na een jaarwisseling zonder al te grote incidenten. Lees alles in ons liveblog.

12:31