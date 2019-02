Pussy Riot bijt van zich af in het Paard

Met muziek, video’s, dans, theater en het scanderen van leuzen kreeg met name president Poetin het te verduren in een show die ruim 300 bezoekers trok. In de performance werd ook het publiek betrokken. De leden van Pussy Riot maakten bezoekers lotgenoot in hun veroordelingen en gevangenschap.



Pussy Riot is oorspronkelijk een punkband, dat in Rusland opzien baarde door zich openlijk uit te spreken tegen het regime van president Poetin. Maria ‘Masja’ Alyokhina werd voor haar politieke activiteiten veroordeeld tot zes jaar strafkamp, maar werd na twee jaar vervroegd vrijgelaten. Haar boek Riot Days, waarin zij over haar ervaringen in de gevangenis vertelt, vormde de rode draad van de voorstelling.



,,Wij zijn geen band, geen theatergroep, maar willen een beweging in gang zetten, niet alleen in Rusland maar ook in landen waar vrijheid vanzelfsprekender is zoals Nederland’’, zei Maria Alyokhina voorafgaand aan het optreden in het Paard. De meeste bezoekers wisten vooraf niet wat ze konden verwachten van het optreden van Pussy Riot. Het waren vooral het charisma en de politieke moed van Maria Alyokhina die bezoekers naar het Paard lokten.



Na afloop signeerde Alyokhina haar boek. Na een korte tournee door Europa om aandacht te vragen voor de politieke zaak, keert zij binnenkort weer terug naar haar moederland. Daar wacht haar het restant van een taakstraf. ,,Dan mag ik schoonmaken’’, zegt ze. Om daarna weer de draad op te pakken waar het haar allemaal om is begonnen: de strijd om de vrijheid van meningsuiting.



