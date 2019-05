Puzzels en raadsels oplossen om groenten te redden van verspilling in nieuwe Rescue Room

Een kromme wortel of een appel met vlekjes komt niet snel bij de consument terecht. Dat is jammer, want ‘imperfecte’ groenten en fruit zijn net zo waardevol als de mooie, glanzende producten in de supermarkt. Toch wordt er in Nederland elk jaar bijna 2 miljard kilo voedsel verspild. Een groot deel ervan gaat verloren bij de teler, in de restaurants en supermarkten. Maar de consument blijkt ook een grote verspiller; jaarlijks gooien wij gemiddeld 41 kilo eten weg.



Om mensen bewuster te maken van deze verspilling, besloten sociale ondernemingen zoals Kromkommer, Instock en Too Good To Go een ‘Rescue Room’ op te zetten, gebaseerd op het populaire spel ‘Escape Room’. Binnen 20 minuten is het de bedoeling om zo veel mogelijk eten te redden, door in een afgesloten ruimte puzzels en raadsels op te lossen. De winnaar is degene met het hoogst aantal punten. Als beloning voor de positieve bijdrage, ontvangt iedere speler aan het eind een tasje geredde groente van restaurant Instock.