PvdA: Aftrap oefencampagne ADO moet weer bij HVV Laakkwartier

,,Vorig jaar werd deze traditie doorbroken toen de eerste wedstrijd buiten de stad, in Leiden werd gespeeld. De PvdA heeft vernomen dat ADO het Laakkwartier opnieuw overslaat voor de eerste wedstrijd en dat het zelfs nog onzeker is of er überhaupt wordt geoefend bij de volksclub midden in Laak”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster, die wil dat de Haagse voetbalclub zich weer in het Laakkwartier vertoont. ADO zegt dat alle kaarten nog open liggen. ,,De onderhandelingen lopen nog. Er wordt nog over gesproken. Laakkwartier is ook nog steeds gesprekspartner”, reageert perschef Roland van der Geer van de betaald voetbalclub.

‘Trots’

Martijn Balster van de PvdA is groot fan van het voetbalspektakel bij Laakkwartier. Een feest in de wijk, zegt hij. ,,Ik woonde acht jaar naast het veld, we keken er op uit. Nog voor de zomervakantie uitbrak, was het dan al zover. Dan liep de hele wijk uit om onze Haags trots te zien oefenen. Die traditie is veel waard, die moeten we niet aan de kant zetten, als je weet hoeveel het voor de wijk betekent. Dat maakt ADO bovendien echt Haags, met de poten in het Haagse, Laakse veen, een echte volksclub.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!