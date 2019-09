PvdA: ‘Bewoners worden vergeten bij wederopbouw van wijken in Zuid-West’

Man mishandelt vrouw en kind op straat in Moerwijk: ‘Hij wachtte ze op met hamer in tas’

19:36 Een 40-jarige Hagenaar is vanochtend in Moerwijk aangehouden voor de mishandeling van een vrouw en kind. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Volgens ooggetuigen van de aanval stond de man de twee op te wachten op de straathoek van de Van Ruysbroekstraat en heeft hij geslagen met een tas waar een hamer in zat.