PvdA: Burgers moeten politie-aanhoudingen gaan onderzoeken

Veel meer coronaboe­tes in Transvaal dan in andere Haagse wijken

6 september In de Haagse wijk Transvaal zijn het afgelopen jaar veruit de meeste coronaboetes uitgedeeld. Bijna 400 bewoners werden daar beboet voor het niet naleven van de maatregelen. Ruim 300 mensen kregen een waarschuwing. Het verschil met andere wijken is enorm. Sommige politici vragen zich af of er sprake is van etnisch profileren.