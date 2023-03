PvdA-coryfee Adri Duivesteijn na jarenlang ziekbed overleden: ‘Hij is altijd een Schilderswijker gebleven’

necrologieDe man die Den Haag haar machtige IJspaleis schonk, is niet meer. Voormalig PvdA-coryfee Adri Duivesteijn (72) leed al negen jaar aan een ongeneeslijke vorm van prostaatkanker. ,,Sommige mensen worden daar depressief van”, zei hij in een interview met deze krant. ,,Maar dat zit gelukkig niet zo in mijn aard.”

Niks vond hij het. De plannen voor een vernieuwd Haags Spuiplein ergerden hem mateloos. ,,Het is misplaatst’’, zo mopperde Adri Duivesteijn in een interview ruim een jaar geleden. ,,Ze vullen het op met helmgras, viooltjes, ze reduceren het tot een tuttige hang- en zitplaats.”

Het was dan ook een beetje zijn plek. Adri Duivesteijn zag in de jaren tachtig de potentie van het Spuikwartier, dat deel van Haagse centrum dat op het veen ligt en dat in verwaarloosde staat verkeerde. Hij had het lef om als wethouder bestaande plannen af te schieten om juist hier een nieuw en imposant stadhuis met bibliotheek neer te laten zetten.

Hij had er ook een knallend conflict voor over om het machtige en ijzige ontwerp van architect Richard Meijer gebouwd te krijgen. Het zou Duivesteijn en zijn tegenstrever Gerard van Otterloo in 1989 hun baan als Haagse wethouder kosten. En het zou een einde maken aan het eerste en enige linkse college dat Den Haag ooit heeft gekend. Duivesteijn schreef er later een boek over, met de sprekende ondertitel: ‘Bouwen in een slangenkuil’.

,,Adri is altijd een beetje de Schilderswijker van vroeger gebleven”, zegt architect Joop ten Velden. ,,Hij kon er hard invliegen. En aan concessies deed hij niet. Dat heeft soms tegen hem gewerkt. Ook in de kwestie van het stadhuis, al had hij groot gelijk.”

De twee kwamen in 1974 tegelijkertijd voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad. En vanaf het eerste moment klikte het ‘supergoed’. Ideologisch zaten ze op één lijn en samen gingen ze graag de strijd aan met de gevestigde orde. Een paar jaar later kwam het tussen de politieke vrienden zelfs tot een wethoudersstrijd, die Duivesteijn won.

,,Eerlijk gezegd was ik wel opgelucht”, zegt de Haagse architect. ,,Ik was destijds ambitieus genoeg om wethouder te willen worden, maar ook reëel genoeg om me af te vragen of ik er echt wel geschikt voor was. Adri zei later: ‘Jij had het ook gekund’. En misschien is dat zo, maar zeker niet zoals hij. Adri was een buitengewoon goede bestuurder.”

En een veeleisende: ,,Als bestuurder was hij een beetje een zonnekoning. Duldde weinig kritiek”, zegt Ten Velden. ,,Maar als je vanuit je overtuiging echt iets wil bereiken, dan moet dat ook. Dan moet je keihard zijn in de politiek, anders ben je weg.”

Volkshuisvesting was vanaf het begin zijn passie. Duivesteijn moest als activist uit de Schilderswijk al in de jaren zeventig helemaal niks hebben van de grootschalige sloop en de zielloze productiebouw die in zwang waren geraakt. Als wethouder schakelde hij in de jaren tachtig hoogstaande architecten in om een eind te maken aan de benauwende en beroerde nieuwbouw die ook wel ‘volkshokvesting’ werd genoemd.

Ook na de Haagse slangenkuil bleef Duivesteijn gegrepen door stadsvernieuwing. In 1989 zocht hij even de luwte van het Nederlands Architectuur Instituut, om zich vijf jaar later als Tweede Kamerlid voor de PvdA weer op de volkshuisvesting te storten. In 2006 maakte de Hagenaar de bijzondere overstap naar het gemeentebestuur van Almere. Het zou zijn ‘rijkste periode’ als bestuurder worden, vertelde hij in een boek over zijn leven.

,,Adri was geen gemakkelijke persoon”, zegt toenmalig burgemeester Annemarie Jorritsma. ,,Ik kende hem al tamelijk goed, toen hij naar Almere kwam. Daar zag ik tegenop. Het kon enorm botsen tussen ons, maar gelukkig vonden we vrij snel een goede modus operandi.”

In de Flevopolder realiseerde Adri Duivesteijn een droom. Op zijn initiatief liet het stadsbestuur hele wijken bouwen waar mensen op een eigen kavel zelf mochten bepalen hoe hun huis eruit zou komen te zien. Ook mensen met een minder dikke portemonnee.

,,Waar we het roerend met elkaar eens waren, was zijn adagium ‘mensen maken de stad’”, zegt voormalig VVD-politica Jorritsma. ,,Adri heeft de zelfbouw tot een kunst verheven. De mooiste delen van Almere zijn die waar dit uitgangspunt is toegepast. Neem het Homerus-kwartier; in het ene buurtje zie je houten huizen, verderop staan rijtjeshuizen in de vorm van grachtenpandjes. Het is heel levendig en het ziet er heel speels uit.”

Het leverde Duivesteijn prijzen op en veel lof. In 2020 schreef the New York Times nog een lovend artikel over de radicale bouwvrijheid in de Almeerse wijk Oosterwold. Al bleek het idee om nieuwe bewoners zelf voor de riolering te laten zorgen minder praktisch te zijn.

De Hagenaar was voldaan over zijn verdiensten in de Flevopolder. ,,Ik heb laten zien dat het anders kan”, zei hij in december 2021 in zijn riante huis in het Huygenspark ,,Het is spectaculair. In Almere hebben we duinen gemaakt. Midden in de polder! In Oosterwold beleven nu meer dan duizend mensen op vierduizend vierkante meter een zeldzame vrijheid van wonen. Daar heb ik een grote mate van tevredenheid over.”

Over zijn ziekte was Duivesteijn opvallend openhartig. Al sinds 2006 had de getogen Schilderswijker prostaatkanker. Acht jaar later volgde de grote klap: Adri Duivesteijn werd ongeneeslijk ziek verklaard. Nog eens zeven jaar later vertelde hij er nuchter en analyserend over.

Natuurlijk doet een een slopend ziekteproces iets met een mens. ,,Wie voortdurend met een existentiële vraag zit die het leven zelf aangaat, wordt op zijn omgeving teruggeworpen. Op zijn kleinste omgeving’', zei de Hagenaar. ,,Dat is ook de schoonheid ervan. Voor mensen die dat niet hebben, is dat dramatisch. Ik heb gelukkig een heel bijzondere en liefdevolle omgeving.”