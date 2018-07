PvdA Den Haag wil ook laadpaal met defibrillator

Bij hulp aan mensen die door een hartstilstand worden getroffen, draait alles om snelheid. Als het lukt om binnen zes minuten een schok met een defibrillator toe te dienen, vergroot dat de overlevingskans van slachtoffers met 94 procent, zo heeft de Hartstichting berekend. En een defibrillator, een reanimatieapparaat, is prima aan te sluiten op het snel uitdijende netwerk van laadpalen voor elektrische auto's.



Delft heeft inmiddels de (wereld)primeur. Afgelopen week werd in de Van Aelststraat een laadpaal met een defibrillator (AED) uitgerust. En die primeur verdient snel navolging in Den Haag, vindt de plaatselijke PvdA. Martijn Balster: ,,Gelukkig hebben we in Den Haag al een flinke ambitie als het gaat om een groot net van laadpalen. Dat is goed voor het milieu. En het goede nieuws is dus nu dat deze palen op een betrekkelijk simpele manier aan een levensreddend apparaat te koppelen. Want de voordelen zijn groot: laadpalen hebben altijd stroom en ze zijn dag en nacht toegankelijk. Ook dat laatste is pure winst, want nu hangen die AED's nog vaak in gebouwen die na kantoortijd zijn afgesloten.''