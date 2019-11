PvdA en GroenLinks keuren geweld af en vertrouwen nog steeds op leuke intocht Sinterklaas

Ondanks de oplopende spanningen rondom Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en pro-zwarte piet activisten in Den Haag hebben de PvdA en GroenLinks nog alle vertrouwen in een vreedzame en veilige Sinterklaasintocht voor de kinderen, volgende week zaterdag in Den Haag. De partijen keuren het geweld van gisteravond , gericht op KOZP, volstrekt af.

,,De intocht moet een feest voor onze kinderen zijn en we zijn ook benieuwd hoe dat gaat worden. We vertrouwen wat dat betreft wel op de burgemeester en de veiligheidsdiensten,’' aldus Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag.

De PvdA keurt het geweld van gisteravond gericht op Kick Out Zwarte Piet af, en ondersteunt de wens van Nida en HSP voor een spoeddebat. ,,Wat er gisteravond gebeurd is, veroordelen we ten zeerste. Geweld is nooit een oplossing. Deze aanval is te bizar voor woorden. We hopen dat de daders gepakt en veroordeeld worden.’'

Quote De toon van de discussie bevalt me een al een tijdje niet Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag Balster maakt zich zorgen over de oplopende spanning. ,,De toon van de discussie bevalt me een al een tijdje niet,’' zegt hij. Geweld mag nooit een middel zijn, zegt ook hij.



De PvdA-man zegt dat hij de kinderen van Den Haag 16 november een heel mooie intocht gunt en ook verwacht dat de kinderen dat volgende week zaterdag zullen hebben. Ook Mikal Tseggai, raadslid van de PvdA vertrouwt op een feestje voor de Haagse kinderen. ,,Ik denk dat het met de intocht en met de ouders en kinderen wel goed komt, maar ik hoop niet dat de demonstranten elders in de stad, elkaar in de haren vliegen.’’

Tseggai zegt geschokt te zijn door de bestorming van KOZP in de Beatrijsstraat. ,,We zijn de stad van Vrede en Recht. In Nederland geldt vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Dat geldt voor iedereen. Dan kun je het ergens niet mee eens zijn, maar dat betekent niet dat je er eigenhandig een stokje voor kunt steken, het is nooit een reden tot geweld.’'

Quote Een groep mensen is in de achterhoe­de bezig om de volstrekt achterhaal­de figuur ‘zwarte Piet’ te behouden Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks in Den Haag Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks in Den Haag, vindt de bestorming van gisteravond stuitend. ,,Volstrekt onacceptabel,’' zegt hij. ,,Volstrekt bizar. Een groep relschoppers meent het recht in eigen hand te mogen nemen en verstoort op afschuwelijke wijze een bijeenkomst van onschuldige mensen. Een groep mensen is in de achterhoede bezig om de volstrekt achterhaalde figuur ‘zwarte Piet’ te behouden.’’



GroenLinks wil snel in de raad praten over de spanningen die oplopen. ,,En wat we als gemeenteraad kunnen doen om dit soort incidenten te voorkomen.’'

Kapteijns zegt een positief mens te zijn en dat hij verwacht dat de intocht van de Sint 16 november in de Hofstad toch soepel kan verlopen. ,,Ik hoop echt dat de rechtsextremisten, want dat zijn het in mijn ogen, bij de intocht snappen dat het een kinderfeest is.’' In Den Haag is altijd ruimte om geweldloos te demonstreren, zei hij over de betoging die Kick Out Zwarte Piet bij de intocht voorbereidt.