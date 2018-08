PvdA'er door het stof om opmerking ‘coke-snuivende Duindorpers’

Nee, natuurlijk bestaat Duindorp niet alleen maar uit drugsgebruikers, benadrukt raadslid Balster. Maar toch leek hij dat volgens de wijk te bedoelen toen hij een opmerking maakte over cokesnuivende moeders, begin van deze zomer in een raadsvergadering over geweld in de wijk. De trotse wijk nam hem dat dan ook niet in dank af. Van meerdere kanten kreeg hij de uitnodiging zijn opmerking toe te lichten en daar ging hij vorige week op in. Daarop stuurde hij deze week een excuusbrief aan de wijkbewoners.