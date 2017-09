PvdA fel tegen verkoop van aandelen Eneco

Haags stel over Irma: Het was heel spooky, we deden geen oog dicht

11 september Ze hadden zich verheugd op een relaxt weekje Florida maar in plaats daarvan beleefden de Haagse Tanja Bakvis (34), haar vriend (45) en zusje (31) een vakantie vol stress, beheerst door Irma. ,,Uiteindelijk waren we zo orkaan-moe dat we besloten alles maar over ons heen te laten komen", verzucht de Nationale Nederlanden-medewerkster vanuit Orlando tegen deze krant.