PvdA pleit voor gratis drinkwater op festivals

Naar aanleiding van meerdere klachten omtrent het ontbreken van drinkwatervoorzieningen op het Haagse festival The Crave in het Zuiderpark, wordt er momenteel gezocht naar een manier om dit in de toekomst te voorkomen. Een flesje water kostte op dit festival namelijk €4,50. Holman: ,,Bizar natuurlijk, dat je voor een flesje water meer moet betalen dan voor een biertje. Zaterdag was het warm en zonnig: treurig dat er dan dik verdiend moet worden door de hoofdprijs te vragen voor een flesje water en dat er geen gratis tappunten zijn.”

Naast veel positieve verhalen over het festival, ontstond op Social Media een discussie over de gang van zaken. ‘Zorg goed voor je gasten!’ ‘Echt schandalig’ en ’Hoe kun je zo naief zijn?’ werd op de eventpagina op Facebook door verschillende gasten gemeld. Holman: ,,Zeker als het zo warm is als zaterdag is het niet verantwoord om mensen zoveel te laten betalen voor water.”

Volgens Holman kan dit gemakkelijk worden opgelost door eisen voor gratis drinkwater op te laten nemen in de evenementenvergunningen. Op de vraag of er al is nagedacht over het aankomende event Parkpop, dat op 30 juni in het Zuiderpark zal plaatsvinden zegt Holman: ,,We zijn er op dit moment mee bezig! In Amsterdam staat het al jaren in de vergunningsvoorwaarden: één watertappunt per 150 bezoekers. Wat mij betreft regelen we dit ook zo snel mogelijk in Den Haag.” De PvdA heeft de kwestie voorgelegd bij de gemeenteraad