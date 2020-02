PvdA spreekt minister aan op gevaarlijke glasplaten megaministerie: ‘Veiligheid van mensen die er lopen in het geding’

Verdachte aangehou­den na overval op cafetaria Houtwijk aan Gerrit van der Veenlaan

13 februari De politie heeft vanavond een verdachte aangehouden voor een overval op een cafetaria aan de Gerrit van der Veenlaan in Den Haag eerder op de avond. Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt, aldus een politiewoordvoerster. Er raakte niemand gewond.