PvdA viert een coalitiefeestje in het Zeeheldentheater

VAN WIEG TOT GRAF Dries Weber was bij leven al een legende in Haagse voetbalwe­reld

11 december Met zijn uitgesproken mening, en zeker ook zijn snor, was hij een beroemdheid in de Haagse voetbalwereld. Hij spande zich ook in voor gebarentaal en voor padvinders. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Dries Weber (11 december 1929 - 15 november 2019).